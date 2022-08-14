Последнее место: Израиль отличился в рейтинге стран по безопасности на дорогах

Европейский совет по безопасности дорожного движения опубликовал отчет, по результатам которого Израилю нечем хвастаться. Число погибших на дорогах за две недели августа достигло 25 человек.

Израиль занял последнее место в недавнем европейском отчете о безопасности дорожного движения, в котором сравниваются страны региона и их успехи в сокращении смертности на дорогах за последнее десятилетие.

Отчет, подготовленный Европейским советом по безопасности на транспорте, был показан израильским телевидением в субботу после трагической недели на дорогах, в течение которой погибли 19 человек, включая четырех детей.

В результате этих аварий число погибших на дорогах в августе 2022 года достигло 25 человек менее чем за половину месяца. Для сравнения, весь август 2021 года закончился 29 смертями на дорогах.

При этом европейские страны в среднем смогли успешно снизить смертность на дорогах на 31% в период с 2011 по 2021 год.

Лидерами по надежности и безопасности стали Норвегия и Литва, которые за этот период снизили смертность на дорогах более чем на 50%.

Израиль оказался на противоположном краю рейтинга, показав сокращение смертности за предыдущие 10 лет всего на 4,7%.

Даже Румыния и Венгрия, где дороги в среднем гораздо более опасные, чем в Израиле, добились большего успеха в снижении смертности с 2011 года — снижение составило 12% и 15% соответственно.

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