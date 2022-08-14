Последнее место: Израиль отличился в рейтинге стран по безопасности на дорогах

Израиль занял последнее место в недавнем европейском отчете о безопасности дорожного движения, в котором сравниваются страны региона и их успехи в сокращении смертности на дорогах за последнее десятилетие.
Отчет, подготовленный Европейским советом по безопасности на транспорте, был показан израильским телевидением в субботу после трагической недели на дорогах, в течение которой погибли 19 человек, включая четырех детей.
В результате этих аварий число погибших на дорогах в августе 2022 года достигло 25 человек менее чем за половину месяца. Для сравнения, весь август 2021 года закончился 29 смертями на дорогах.
При этом европейские страны в среднем смогли успешно снизить смертность на дорогах на 31% в период с 2011 по 2021 год.
Лидерами по надежности и безопасности стали Норвегия и Литва, которые за этот период снизили смертность на дорогах более чем на 50%.
Израиль оказался на противоположном краю рейтинга, показав сокращение смертности за предыдущие 10 лет всего на 4,7%.
Даже Румыния и Венгрия, где дороги в среднем гораздо более опасные, чем в Израиле, добились большего успеха в снижении смертности с 2011 года — снижение составило 12% и 15% соответственно.
«Курсор» писал, что ДТП с автобусами не случайность: водители давно предупреждали об опасности.
Напомним, обнародовано новое видео с момента наезда автобуса на людей в Иерусалиме.