Последний день зимы ознаменовался аномально высокой температурой

Прошлой зимой холодная погода стояла почти до конца марта, а в горах на севере даже шел снег.

Во вторник, 28 февраля, в последний день зимы, в Израиле была зафиксирована необычно высокая температура. Во многих районах она достигла 25 градусов и выше. В Тверии и Эйн-Геди воздух нагрелся до 29 градусов, а в Эйлате – до 31 градуса.

Об этом пишет портал Детали.

«Ожидается, что в течение недели температура будет выше, чем характерно для сезона, особенно на Прибрежной равнине и в Шфеле. Прогнозируется повышенная запыленность воздуха. Снижение температуры ожидается только в пятницу», — говорится в сообщении.

Согласно информации Метеорологической службы, сухая жаркая погода в конце февраля — начале марте – это не редкость. Однако прошлой зимой холодная погода стояла почти до конца марта, а в горах на севере даже шел снег.

«В этом году, похоже, весна уже наступила, и в ближайшее время не ожидается существенных осадков», — пишет издание.

До этого мы сообщали о том, что уровень Мирового океана растет быстрее, чем ожидалось, и что, по всей видимости, в ближайшие десятилетия он поднимется как минимум на 90 сантиметров.

Если же эта тенденция – ввиду глобального потепления – продолжится, в будущем Земля может остаться в принципе без постоянных льдов.

Ранее Курсор писал, что в связи с глобальным потеплением Восточное Средиземноморье и Ближний Восток нагреваются почти в два раза быстрее, чем в среднем по миру, и, по прогнозам ученых, к концу ХХІ века температура здесь поднимется на 5 градусов по Цельсию, если не будут предприняты действия, чтобы предотвратить эту тенденцию.

Также Курсор писал о том, что ученые назвали неожиданные последствия глобального потепления.