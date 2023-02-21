Последствие землетрясений: в Израиле упал спрос на старые квартиры

Опрос показал, что после серии землетрясений, ощущавшихся в Израиле в последние недели, израильтяне предпочитают искать квартиры в новых домах.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Опрос, проведенный среди 750 потенциальных арендаторов в возрасте от 21 до 45 лет, продемонстрировал падение спроса на аренду квартир, построенных до 1977 года, на 32%. Респонденты отказывались от старых квартир, построенных до 1980-х годов, и даже предпочитали платить больше за новые квартиры.

Землетрясение, которое потрясло Турцию и Сирию в понедельник и которое ощущалось в Израиле, также нанесло серьезный удар по рынку аренды в жилых районах. Квартиры в домах постройки до 1975 года не соответствуют сейсмическим нормам, что говорит о высоком риске обрушения в случае землетрясения. Несмотря на кризис на рынке недвижимости и значительно выросшие за последний год цены, 18% опрошенных заявили, что готовы платить за новую квартиру еще большие суммы.

24% из 20-40-летних опрошенных говорят, что если раньше они проверяли в квартире такие вещи, как сантехника, качество ремонта и т. д., то сегодня уделяют большое внимание прочности здания, году постройки или уровню обслуживания дома. Опрос проводился во многих городах в центре страны, в том числе в Тель-Авиве, Кирьят-Оно, Нетании и Хадере.

Ранее «Курсор» сообщал, что шекель упал до минимума с апреля 2020 года.