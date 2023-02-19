В Японии произошло сильное землетрясение: подробности

Эпицентр стихии находился в 9 км от города Обихиро с населением около 173 тысяч человек.

Землетрясение магнитудой 5,0 баллов по шкале Рихтера произошло в воскресенье, 19 февраля, на севере Японии.

Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 9 км от города Обихиро с населением около 173 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 112 км.

Информация о пострадавших или разрушения не обнародована, угроза цунами не объявлялась.

Ранее Курсор информировал о том, что в понедельник, 13 февраля, в префектурах Фукусима и Мияги (Япония) произошло землетрясение с сейсмической интенсивностью 3.

Толчки наблюдались в городах Сома и Куними в префектуре Фукусима, а также в городе Исиномаки в префектуре Мияги. Кроме того, толчки 2 и 1 балла наблюдались в разных частях Тохоку и Канто.

Согласно наблюдениям Японского метеорологического агентства, эпицентр находился возле побережья префектуры Фукусима, на глубине 60 километров и ориентировочной магнитудой 4,9.

В то же время российские СМИ сообщили, что также было зафиксировано землетрясение возле Курильских островов. Его магнитуда – 5,8.

Как сообщал Курсор, Израиль отправил на помощь турецким спасателям рабочую группу. Гуманитарную миссию возглавил подполковник запаса ЦАХАЛа Голан Вах. В группу вошли спасатели, медики и военные. Все они прибыли в Турцию этой ночью и уже оказывают помощь в ликвидации последствий землетрясений.

Израильской гуманитарной миссии присвоено звание «Оливковые ветви», а ее руководителю Голану Ваху — глава Национального спасательного подразделения. В состав группы вошли военные спасатели, медики и сотрудники Службы пожарной охраны и спасения.

Позже в израильской делегации ЦАХАЛа в Турции заявили, что «спасли из-под завалов рекордное количество людей«.

Также Курсор информировал о том, что выжившие после землетрясения в Турции и Сирии теперь рискуют замерзнуть насмерть.