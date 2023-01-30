Посол Бахрейна в США иронично напомнил Нетаниягу о соглашениях Авраама

По словам шейха Рашида бин Абдуллах Аль Халифы, он надеется, что премьер-министр останется приверженным соблюдению договоренностей, несмотря на «вызовы», брошенные его партнерами по коалиции.

Посол Бахрейна в США шейх Рашид бин Абдуллах Аль Халифа надеется, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу «будет придерживаться договоренностей», несмотря на «вызовы» коалиции.

Об этом он заявил в интервью The Times of Israel.

По словам дипломата, Манама не может развивать связи с Израилем, при этом «пренебрегая» палестинцами, и настаивает на сохранении статус-кво Храмовой горы после визита Бен-Гвира.

Посол Бахрейна в США надеется, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху останется приверженным продвижению соглашений Авраама, несмотря на «вызовы», брошенные его партнерами по коалиции в новом правительстве Израиля.

«Несмотря на то, что вокруг премьер-министра может быть много проблем, мы надеемся, что он продолжает осознавать важность того, что произошло», — сказал шейх.

Халифа отметил, что отношения между Израилем и Бахрейном продолжают развиваться с тех пор, как новое правительство было приведено к присяге, и выразил оптимизм в отношении сохранения этой тенденции, учитывая близость Нетаниягу к Соглашениям Авраама.

«Это была одна из вех за всю его политическую карьеру», — сказал он.

Как сообщал Курсор, Израиль и Бахрейн надеются заключить соглашение о свободной торговле до конца 2022 года.

Так, Израиль нормализовал дипломатические отношения с Бахрейном и его соседом по Персидскому заливу Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) два года назад при поддержке США. В то время как экономические связи с ОАЭ с тех пор наладились, торговля Израиля с Бахрейном сильно отстает.

В то же время в Министерстве экономики Израиля сообщили, что правительство направит делегацию в Манаму для следующего раунда, «чтобы завершить переговоры как можно скорее и, надеемся, не позднее конца года».

Также Курсор информировал о том, что в сентябре Израиль и Бахрейн начали переговоры о заключении соглашения о свободной торговле.