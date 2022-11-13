Посол Эрдан высказался о голосовании Украины в ООН

Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан выразил разочарование поддержкой Украиной палестинского предложения в ООН. «Я ожидал, что они будут против», — сказал он в интервью Galei Tzahal.

«Израиль помог им больше, чем большинство стран мира, и мы проголосовали [против России] в ООН, несмотря на сложность [ситуации], — сказал он. — Если все это не побудило их поддержать нас по такой деликатной теме — я действительно не знаю, что сказать».

Напомним, что в Израиле разочарованы поддержкой Украиной резолюции против Израиля в ООН, и посла вызовут на беседу в МИД.

Украина была одной из 98 стран, проголосовавших за резолюцию в пятницу. 17 стран проголосовали против, 52 воздержались.

Палестина в пятницу поприветствовала принятие Генеральной Ассамблеей ООН четырех резолюций в пользу Палестины, в том числе резолюции, в которой израильские поселения на палестинских территориях признаются незаконными.

Министр иностранных дел Палестины Рияд аль-Малики заявил в заявлении для прессы, что Палестина приветствует голосование ООН в пользу резолюции и международную поддержку в этом отношении.

Положительные результаты «были получены в свете систематических нарушений Израилем прав нашего народа и отсутствия у него приверженности международному праву», — сказал он.

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