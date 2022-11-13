В Ришон ле-Ционе осквернили синагогу: опубликовано видео

Вандалы разгромили синагогу в Ришон ле-Ционе.
Об этом сообщает Телеграм-канал
Преступники не только устроили погром, но и украли древний свиток Торы 180-летней давности и другие свитки Торы из синагоги в районе Рамат Элиягу в Ришон ле-Ционе
Ранее Курсор писал, что загорелся автобус: опубликовано видео пожара на шоссе 1. В ночь на воскресенье возле развязки Шаар-ха-Гай загорелся рейсовый автобус компании «Эгед». Пожарные успешно справились с возгоранием.
Также мы писали, что израильские силы безопасности арестовали высокопоставленного боевика Исламского джихада. Одному из задержанных в прошлом израильский суд предъявил обвинение в причастности к террористической деятельности.
Редакция ранее сообщала о поножовщине на территории школы в Герцлии: ранены двое мужчин. Местного жителя раздражали крики детей, возвращавшихся домой после уроков.
Курсор информировал о том, что 22 октября в Иерусалиме скрывшийся с места нападения террорист, нанесший ножевое ранение и тяжело ранивший 20-летнего ультраортодоксального юношу, был обезврежен на футбольном поле в районе Шейх-Джарра.
Наш сайт сообщал, что инспекторы службы безопасности задержали на контрольно-пропускном пункте «Элиаху» троих вооруженных палестинок. У молодых женщин охранники обнаружили при себе самодельный пистолет-пулемет «Карло» и прощальное письмо.