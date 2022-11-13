В Ришон ле-Ционе осквернили синагогу: опубликовано видео

09:03, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
свиток торы фото
Фото: depositphotos.com

Разгром и ограбление случились ночью в синагоге. Похищены ценные свитки Торы, которые исчисляются возрастом более 180 лет.

Вандалы разгромили синагогу в Ришон ле-Ционе.

Об этом сообщает Телеграм-канал Что там у евреев?

Преступники не только устроили погром, но и украли древний свиток Торы 180-летней давности и другие свитки Торы из синагоги в районе Рамат Элиягу в Ришон ле-Ционе

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