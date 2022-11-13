В Ришон ле-Ционе осквернили синагогу: опубликовано видео

Разгром и ограбление случились ночью в синагоге. Похищены ценные свитки Торы, которые исчисляются возрастом более 180 лет.

Вандалы разгромили синагогу в Ришон ле-Ционе.

Об этом сообщает Телеграм-канал Что там у евреев?

Преступники не только устроили погром, но и украли древний свиток Торы 180-летней давности и другие свитки Торы из синагоги в районе Рамат Элиягу в Ришон ле-Ционе

Ранее Курсор писал, что загорелся автобус: опубликовано видео пожара на шоссе 1. В ночь на воскресенье возле развязки Шаар-ха-Гай загорелся рейсовый автобус компании «Эгед». Пожарные успешно справились с возгоранием.

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