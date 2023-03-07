Посол Франции наградил израильскую писательницу Орденом Почетного легиона

Авирама Голан встала в один ряд с британской королевой Викторией и бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Посол Франции в Израиле Эрик Данон наградил Орденом Почетного легиона известную израильскую журналистку, писательницу и переводчицу Авираму Голан.

Об этом сообщает Telegram-канал Израиль Сегодня.

По словам Данона, эта награда – «дань уважения уникальной личности, которая на протяжении четырех десятилетий способствовала популяризации французской культуры в Израиле».

Авирама Голан родилась в Израиле в 1950 году, изучала литературу в Тель-авивском университете, затем французскую литературу в Париже. В 1992 году пришла работать в израильскую газету Haaretz, где более тридцати лет писала о положении женщин, межкультурном диалоге и других актуальных проблемах. С 2008 года журналистка освещала конфликт в секторе Газа. Также Голан – автор книги «Надежда на израильскую весну: У палестинской подруги».

Принимая награду из рук французского посла, Авирама Голан отметила, что «Франция по-прежнему остается страной, которая заставляет мечтать весь мир своей модой, своей историей, своей архитектурой».

Орден Почетного легиона – одна из самых высоких наград Франции. За более чем двухсотлетнюю историю им награждены 23 женщины во Франции и 37 – за ее пределами. Голан таким образом встала в один ряд с британской королевой Викторией и бывшим канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Как сообщал Курсор, украинский президент Владимир Зенеский получил невероятную награду из рук лидера французского государства — орден Почетного легиона.

Также Курсор писал о том, что президент россии владимир путин* наградил американского актера Стивена Сигала орденом Дружбы.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!