Макрон наградил Зеленского наивысшей французской наградой. Видео

Украинский лидер успел посетить Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком, а также с королем Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III. После очень успешного визита Королевства, Владимир Зеленский отправился во Францию, куда также прилетел канцлер Германии Олаф Шольц.

Во Франции украинский президент получил невероятную награду из рук лидера французского государства — орден Почетного легиона. Орден Почетного легиона – высшая награда во Франции, которую присуждает президент республики за военные или гражданские заслуги.

Hommage à l’Ukraine et à son peuple.

Hommage à toi, cher Volodymyr, pour ton courage et ton engagement. pic.twitter.com/6sN2iVUWrl

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 9, 2023

Знающие люди утверждают, что Зеленский поехал в Европу не просто так. В прошлый его выезд за пределы Украины дал потрясающие результаты от США. Теперь пришла очередь европейского континента усилить военную помощь для украинцев.

Ранее «Курсор» информировал, что президент Украины Владимир Зеленский обнял журналистку, которая думала, что её за это «застрелят». Репортерша украинской службы ВВС поздравила Зеленского с тем, что тот посетил Лондон, и сказала, что очень хочет его обнять, но не может из соображений безопасности. Однако лидер украинской нации спокойно подошел к журналистке и обнял ее.

Напоминаем, что Британия расширит обучение, включив в него пилотов истребителей и морских пехотинцев. По данным Даунинг-стрит, в рамках программы обучения, которая уже действует в Великобритании, 10 000 украинских военнослужащих были приведены в боевую готовность за последние шесть месяцев, и в этом году она повысит квалификацию еще 20 000 украинских солдат.