Посол Германии похвалил антиизраильскую организацию

Организация часто обвиняет Израиль в попытках «иудаизировать» Иерусалим и продвигает палестинский нарратив.

В серии публикаций в Twitter посол Германии в Израиле Штеффен Зайберт и его посланник в Рамаллахе Оливер Овча похвалили антиизраильскую неправительственную организацию Ir Amim в комментариях касаемо их тура.

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Согласно отчету иерусалимской неправительственной организации «Монитор» за 2021 год, «Ир Амим» обрушил барьер безопасности Израиля, «упуская из виду контекст палестинских террористических атак и опасения по поводу национальной безопасности Израиля».

В «Монитор» отметили, что «Ир Амим» утверждает, что барьер безопасности «вырывает районы из города (Иерусалима – прим.ред) с целью сокращения доли палестинцев» и что, таким образом, «демографическое обоснование барьера перевешивает его обоснование безопасности».

«Ир Амим» часто обвиняет Израиль в попытках «иудаизировать» Иерусалим и продвигает палестинский нарратив о городе, включая заявления о том, что «государственная власть передается организациям поселенцев», а археологические раскопки стали важным «инструментом в борьбе за контроль над Иерусалимом», — заявили в неправительственной организации.

Журналисты отправили Зайберту пресс-запрос, но к моменту публикации ответа не получили. У посла есть опыт отказа отвечать на вопросы израильских новостных организаций.

«Курсор» сообщал, что, согласно опросу, 72% палестинцев поддерживают таких террористов, как Логово льва.