Опрос: 72% палестинцев поддерживают таких террористов, как Логово льва

87% заявили, что ПА не имеет права арестовывать членов этих вооруженных группировок в определенных случаях.

Согласно последнему опросу, проведенному Палестинским центром политических и обзорных исследований (PSR), 72% населения ПА поддерживает деятельность террористических групп, таких как «Логово льва».

Об этом сообщает Jewish News Syndicate.

Опрос показал, что 79% выступают против сдачи членов вооруженных групп и их оружия Палестинской администрации, чтобы получить защиту от израильского убийства.

Действительно, 87% заявили, что ПА не имеет права арестовывать членов этих вооруженных группировок ни для того, чтобы помешать им совершать нападения на израильтян, ни для того, чтобы защитить их от возмездия со стороны Израиля.

Большинство, 59%, ожидали, что вооруженные группы расширятся и распространится на другие районы Иудеи и Самарии. Пятнадцать процентов заявили, что Израилю удастся арестовать или убить их членов, а 14 процентов ожидали, что ПА будет сдерживать или кооптировать группы.

Опрос также показал, что если бы сегодня состоялись президентские выборы, лидер ХАМАС Исмаил Хания победил бы лидера ПА Махмуда Аббаса (54% против 36%). Результаты отражают результаты трехмесячной давности, когда Хания обыграла Аббаса с 53% против 38%.

Если бы были проведены новые выборы в законодательные органы, 34% заявили, что проголосуют за ХАМАС, а 34% — за ФАТХ. Все третьи стороны вместе взятые получат 10% голосов. 21% не определились.

Опрос включал личные интервью с 1200 взрослыми в 120 случайно выбранных местах в период с 7 по 10 декабря с погрешностью 3%.

Ранее стало известно, что 2022 год стал одним из самых смертоносных для израильтян и палестинцев.

«Курсор» сообщал, что опрос показал, сколько израильских подростков столкнулись с антисемитизмом в Интернете.