Посол Израиля публично раскритиковал ООН в День памяти жертв Холокоста

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан раскритиковал всемирную организацию за ее непропорциональное внимание к Израилю и за антисемитизм в ее рядах. Его речь прозвучала перед Генеральной Ассамблеей в пятницу и была посвящена Дню памяти жертв Холокоста.

«ООН была основана на пепле Холокоста. Она была создана для того, чтобы подобная тьма никогда больше не постигла человечество, — сказал Эрдан. — Это живой памятник ужасам, пережитым еврейским народом».

«Таким образом, ООН несет ответственность за то, чтобы возглавить мир в борьбе с ненавистью, но, к сожалению, когда дело доходит до борьбы с антисемитизмом, ООН игнорирует свою цель», — сказал он аудитории, в которую входили Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, пережившие Холокост и родители Эрдана, дети выживших.

«Образовательные программы очень и очень важны. Изучение истории имеет решающее значение. Но в то время, когда растет антисемитизм и распространяется отрицание Холокоста, слов недостаточно, — сказал Эрдан. — Что сделала ООН в прошлом году для борьбы с фанатизмом? Между государствами-членами существует политизированная — мы все это знаем — и институционализированная предвзятость. Эта предвзятость является источником непропорционально большого количества антиизраильских резолюций».

В прошлом году Генеральная Ассамблея ООН осудила Израиль больше, чем все остальные страны вместе взятые.

«Критика Израиля на каждом заседании совета — да, это антисемитизм, и в День памяти жертв Холокоста наш долг призывать к этому отвратительному двойному стандарту», ​​— сказал Эрдан.

Он раскритиковал ООН за бездействие в отношении официальных лиц, делавших антисемитские заявления, включая двух назначенных ООН следователей по Израилю, Милуна Котари и Франческу Алабанезе.

«Мы все знаем, что за клеветой антисемитизма всегда следуют ужасные действия, поэтому я прошу вас, чтобы за нашими сегодняшними словами также последовали действия. ООН должна помнить о своей миссии и истории. Она должен выступить против антисемитизма», — сказал Эрдан.

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