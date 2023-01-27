СБ ООН проведет экстренное заседание после рейда ЦАХАЛа в Дженине

Срочное заседание будет проведено по просьбе ОАЭ, Китая и Франции в связи с ростом напряженности после рейда ЦАХАЛа в Дженине.

Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание за закрытыми дверями сегодня днем, чтобы обсудить израильский рейд в Дженине, в результате которого были убиты девять палестинцев, сообщили два дипломата The Times of Israel.

Встреча станет вторым чрезвычайным заседанием Совбеза ООН для обсуждения израильско-палестинского конфликта с тех пор, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу привел к присяге свое правительство в конце прошлого месяца.

Члены СБ ООН проведут брифинг от посланника по ближневосточному мирному процессу Тора Веннесланда. По словам дипломатов, встречу попросили ОАЭ, которые являются представителем Лиги арабских государств в совете, а также Китай и Франция.

В отличие от заседания в начале этого месяца, на котором должен был обсуждаться визит ультраправого министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира на Храмовую гору в Иерусалиме, пятничное заседание пройдет за закрытыми дверями.

ЦАХАЛ заявил, что операция, проведенная в четверг, была необходима для подавления реальной террористической угрозы. ЦАХАЛ заявил, что в четверг войска вошли в лагерь беженцев в Дженине, чтобы помешать планам неминуемой атаки местной террористической ячейки «Исламский джихад».

Ранее Курсор писал, что 26 января в Дженине вспыхнули вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами. Вскоре после этого ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге.

ПА прекращает координацию безопасности с Израилем из-за рейда в Дженине. Палестинские лидеры призывают международное сообщество ввести санкции против Израиля из-за израильской военной операции в Дженине.

На фоне этого пресс-секретарь Махмуда Аббаса Набиль Абу-Радина сказал, что правительство Израиля «в тени тревожного международного молчания» устроило «резню» и «массовые убийства». Также посланник ООН на Ближнем Востоке заявил, что он «глубоко встревожен и опечален» гибелью девяти палестинцев во время операции израильской армии.

Чуть позже стало известно, что правоохранители ликвидировали 14 террористов. На фоне этого начальник генштаба Герци Халеви приказал усилить боеготовность, а муниципалитет Сдерота отменил мероприятия, опасаясь ракетного обстрела.

Офицер ЦАХАЛа раскрыл детали операции в Дженине и сказал, что «мы уничтожили бомбу замедленного действия«. Также появилось видео с нательных камер бойцов ЯМАМ.

Напомним, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу, оценив ситуацию с безопасностью, приказал силам безопасности подготовиться к любому сценарию.