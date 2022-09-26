Посол Израиля в Азербайджане выразил солидарность с народом Ирана

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выражает солидарность с народом Ирана.

Об этом он сообщил в своем Twitter, поздравляя с Рош ха-Шана «всех наших друзей в Азербайджане и во всем мире».

«5 783 года назад был создан первый человек. Сегодня мы солидарны с народом Ирана, который борется именно за ценности, которые мы прославляем сегодня: гуманность, равенство и свободу», — написал Дик.

Как сообщал Курсор, накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил США, потому что те, по его словам, поддерживают участников митингов, протестующих из-за смерти молодой девушки, задержанной полицией нравов.