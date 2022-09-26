Посол Израиля в Азербайджане выразил солидарность с народом Ирана

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выражает солидарность с народом Ирана.
Об этом он сообщил в своем Twitter, поздравляя с Рош ха-Шана «всех наших друзей в Азербайджане и во всем мире».
«5 783 года назад был создан первый человек. Сегодня мы солидарны с народом Ирана, который борется именно за ценности, которые мы прославляем сегодня: гуманность, равенство и свободу», — написал Дик.
Как сообщал Курсор, накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил США, потому что те, по его словам, поддерживают участников митингов, протестующих из-за смерти молодой девушки, задержанной полицией нравов.
Министр считает, что деятельность американской стороны противоречит дипломатическим посланиям Вашингтона к Ирану.
«Мирный протест – право каждой нации. Однако, вмешательство США в дела Ирана и поддержка «мятежников» в реализации их проекта дестабилизации явно противоречит дипломатическим посланиям Вашингтона к Ирану о необходимости ядерной сделки и установлении стабильности в регионе», – заявил Амир Абдоллахиян.
Отметим, что на прошлой неделе из-за тяжелой травмы головы после ареста за ношение «неподходящего хиджаба» в Иране скончалась 22-летняя Махсы Амини. Местное правительство не задержало ни одного полицейского и не поделилось какими-либо подробностями расследования, что спровоцировало массовые протесты.
Они стали настолько популярными, что хэштег в поддержку был ретвитнут более 40 миллионов раз. Этот показатель в 10 раз превысил самые «модные» хештеги в Twitter.