Посол Израиля в Азербайджане выразил солидарность с народом Ирана

22:13, Сегодня
Новости Израиля, Политика
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Фото: скриншот из Youtube

По словам Джорджа Дика, народ Ирана борется за ценности: гуманность, равенство и свободу.

Посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик выражает солидарность с народом Ирана.

Об этом он сообщил в своем Twitter, поздравляя с Рош ха-Шана «всех наших друзей в Азербайджане и во всем мире».

«5 783 года назад был создан первый человек. Сегодня мы солидарны с народом Ирана, который борется именно за ценности, которые мы прославляем сегодня: гуманность, равенство и свободу», — написал Дик.

Как сообщал Курсор, накануне министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил США, потому что те, по его словам, поддерживают участников митингов, протестующих из-за смерти молодой девушки, задержанной полицией нравов.

Министр считает, что деятельность американской стороны противоречит дипломатическим посланиям Вашингтона к Ирану.

«Мирный протест – право каждой нации. Однако, вмешательство США в дела Ирана и поддержка «мятежников» в реализации их проекта дестабилизации явно противоречит дипломатическим посланиям Вашингтона к Ирану о необходимости ядерной сделки и установлении стабильности в регионе», – заявил Амир Абдоллахиян.

Отметим, что на прошлой неделе из-за тяжелой травмы головы после ареста за ношение «неподходящего хиджаба» в Иране скончалась 22-летняя Махсы Амини. Местное правительство не задержало ни одного полицейского и не поделилось какими-либо подробностями расследования, что спровоцировало массовые протесты.

Они стали настолько популярными, что хэштег в поддержку был ретвитнут более 40 миллионов раз. Этот показатель в 10 раз превысил самые «модные» хештеги в Twitter.

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