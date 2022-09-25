Иран обвинил США в поддержке протестов и упомянул о ядерной сделке

22:50, Сегодня
Мировые новости
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Фото: depositphotos.com

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян осудил США, потому что те, по его словам, поддерживают участников митингов, протестующих из-за смерти молодой девушки, задержанной полицией нравов.

Министр считает, что деятельность американской стороны противоречит дипломатическим посланиям Вашингтона к Ирану.

Об этом сообщает Reuters.

«Мирный протест – право каждой нации. Однако, вмешательство США в дела Ирана и поддержка «мятежников» в реализации их проекта дестабилизации явно противоречит дипломатическим посланиям Вашингтона к Ирану о необходимости ядерной сделки и установлении стабильности в регионе», – заявил Амир Абдоллахиян.

Отметим, что на прошлой на прошлой неделе из-за тяжелой травмы головы после ареста за ношение «неподходящего хиджаба» в Иране скончалась 22-летняя Махсы Амини. Местное правительство не задержало ни одного полицейского и не поделилось какими-либо подробностями расследования, что спровоцировало массовые протесты.

Они стали настолько популярными, что хэштег в поддержку был ретвитнут более 40 миллионов раз. Этот показатель в 10 раз превысил самые «модные» хештеги в Twitter.

На фоне этого президент Ирана Ибрагим Раиси резко раскритиковал участников акций протестов и пообещал жестоко подавить любые проявления свобод на улицах. По его словам, власть не будет смягчать давление со стороны правоохранительных структур.

Правительство стало пользоваться всеми возможными методами, в том числе отключило популярную соцсеть Instagram для иранцев. После этого гендиректор SpaceX Илон Маск заявил, что готов предоставить жителям Ирана услуги Starlink.

Ранее мы рассказывали, что в Иране ответили на дипломатический конфликт с Украиной.

Также «Курсор» сообщал, что израильтяне считают, что ядерные объекты Ирана надо атаковать даже без поддержки США.

Помимо этого, Anonymous запускают хакерскую операцию против Ирана после смерти Амини.

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