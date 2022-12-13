Посол Израиля в США: Государству угрожают темные силы

В понедельник посол Израиля в США Майкл Герцог и его жена Ширин Герцог устроили празднование Хануки в посольстве Израиля в Вашингтоне, округ Колумбия.

Во время мероприятия посол Герцог обратился к присутствующим, сравнив текущую борьбу Израиля против Ирана с затяжной войной, которую Маккавеи вели против Империи Селевкидов.

«Еврейскому государству Израиль угрожают темные силы, прежде всего Иран и его прокси. Мы пытаемся не только сопротивляться и сдерживать, но и распространять свет посредством расширенной нормализации и сотрудничества с нашими партнерами в регионе. Мы твердо верим, что это важный ключ к стабильности и благополучию Ближнего Востока, а также к его будущему», — сказал он.

В праздновании приняли участие высокопоставленные члены администрации США, члены Конгресса, лидеры еврейских общин, представители СМИ и лидеры гражданского общества. Сенатор Джеки Розен присоединился в качестве почетного гостя и выступил с речью.

Также присутствовали представители израильской неправительственной организации «Больше, чем жизнь», которая оказывает поддержку детям, больным раком, и их семьям. Организация «Больше, чем жизнь» работает в больницах по всему Израилю, помогая семьям получать жизненно важную медицинскую помощь для своих детей и организуя ежегодные поездки в Диснейуорлд и Диснейленд, среди многих других мероприятий.

Гости наслаждались разнообразными ханукальными блюдами.

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