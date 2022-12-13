Яхадут ха-Тора выступила с новыми обвинениями в адрес Ликуда

«Ликуд разжигает к нам ненависть, чтобы заставить нас пойти на компромисс», — сказали в партии.

Члены партии «Объединенный иудаизм Торы» (ОИТ) возмущены партией «Ликуд», обвиняя ее в утечке документа, в котором изложены ее требования.

Об этом пишет газета «Исраэль ха-йом».

«Мы обсуждаем серьезные вопросы, но некоторые члены «Ликуда» слили часть информации, чтобы направить на нас общественное давление и чтобы нам пришлось идти на компромисс и завершить переговоры», — сказали в партии.

«Это несерьезный способ решения проблем. Они разжигают ненависть против нас, и это просто неприемлемо. Мы требовали определенных важных вещей, таких как справедливое финансирование наших школ и решение жилищного кризиса. Все эти истории о генераторах в шаббат и на пляжах созданы для того, чтобы взбунтовать людей против нас», — добавили они.

Вчера вечером «Ликуд» опроверг сообщение, появившееся в СМИ, в котором утверждалось, что назначенный премьер-министром Биньямин Нетаниягу согласился остановить выработку электроэнергии по всему Израилю в шаббат в качестве обещания, данного харедимской (ультраортодоксальной) фракции Объединенный иудаизм Торы в рамках коалиционных переговоров.

Ранее Курсор писал, что в СМИ выяснили, какое требование выдвинула Яхадут ха-Тора в ходе переговоров с Нетаниягу.

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