Посол рассказал, могут ли украинцы въехать в Израиль во время войны

Израиль снял для Украины все ограничения на въезд, которые действовали с начала войны. Окончательное решение принимает пограничная служба.

«К сожалению, ограничения были, но теперь они сняты, мы вернули ситуацию до войны, когда каждый гражданин Украины может купить билет, прилететь в Израиль, а дальше на усмотрение пограничной службы», — сказал дипломат.

По его словам, с начала войны в Израиль из Украины приехало 12 тысяч человек, которые имеют право на репатриацию.

«Еще более 20 тысяч неевреев, людей, у которых нет еврейских корней, приехали в Израиль как беженцы. Как правило, это люди, у которых есть либо родственники, либо друзья в Израиле, которые могут им помочь. Они сбежали от войны, в Израиле они получили официальный статус беженца и могут там жить, по крайней мере, пока идет война», — сообщил Бродский.

В то же время, по словам посла, до войны из Украины было довольно много нелегальных рабочих, которые оставались в Израиле.

«Потому паспорт гражданина Украины вызывает больше вопросов, чем паспорт гражданина США, откуда у нас практически не было нелегалов. Из Украины таких было несколько тысяч. И всем им, кстати, дали легальный статус, в момент начала войны их всех легализовали», — сказал Бродский.

Как сообщал Курсор, посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что в Израиле нет российского лобби, в то же время часть жизненно важных интересов страны зависит от диалога с россией*.

Ранее Курсор писал, что новый посол Киева на Ближнем Востоке заявил, что Украина «разочарована» Израилем из-за позиции по войне.