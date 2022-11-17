В СМИ узнали, при каком условии Смотрич готов отказаться от портфеля министра обороны

Коалиционные переговоры между Смотричем и назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу зашли в тупик, поскольку первый требует портфели в сфере обороны или финансов. Но согласно новосу отчету в газете «Маарив», Смотрич, возможно, нашел замену этим требованиям.

В сообщении цитируются источники, участвовавшие в переговорах, которые сообщили газете, что Смотрич был бы заинтересован в получении контроля над Земельным управлением Израиля, а не министерствами обороны или финансов.

Смотрич заинтересован в расширении еврейского присутствия в регионах Галилеи и Негева. Он хочет отрегулировать цену на землю для евреев, чтобы она могла быть равна цене для арабского сектора, тем самым снизив цены на жилье для еврейского сектора.

Таким образом, источники предсказывают, что если ему предложат улучшенное предложение, которое будет включать портфель транспортных услуг, дополнительные портфели инфраструктуры, включая энергию, воду и многое другое, а также контроль над Земельным управлением Израиля, он может отказаться от своего требования в отношении министерств обороны или финансов.

«Это тяжелая битва, и Смотрич знает, как вести такие бои, — заявил источник. — Просто услышав предложение о Земельном управлении Израиля, он может отказаться от своих предыдущих требований».

Тем временем источники, связанные с председателем Объединенного иудаизма Торы, депутатом Кнессета Ицхаком Голднопфом, который должен стать новым министром строительства, с неудовольствием отреагировали на сообщения о том, что Земельное управление будет отведено от их офиса. «Без контроля Земельного управления мы не будем частью коалиции», — настаивают они.

Источники в «Ликуде» заявили: «Объединенный иудаизм Торы получил щедрое предложение, включая дополнительное министерство и многое другое. Мы надеемся, что они откажутся от Земельного управления Израиля».

В то же время «Ликуд», кажется, добился прогресса с другой фракцией в списке «Религиозный сионизм». В среду партия объявила о значительном прогрессе в коалиционных переговорах между «Ликудом» и «Оцма Йехудит».

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