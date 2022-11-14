Смотрич усиливает давление на Нетаниягу из-за портфеля министра обороны

Битвы за ключевые посты в правительстве Нетаниягу в полном разгаре. Лидер партии Религиозного сионизма Бецалель Смотрич встретился с бывшими генералами ЦАХАЛа и получил поддержку от видных раввинов.

Лидер партии Религиозного сионизма Бецалель Смотрич усилил давление на лидера партии «Ликуд» Биньямина Нетаниягу, чтобы тот предоставил ему пост министра обороны в вероятном будущем правительстве, встретился с некоторыми военными генералами, ушедшими в отставку, и получил одобрение своего требования от раввинов.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По мере того, как переговоры о создании коалиции накалялись после победы правого религиозного блока партий Нетаниягу на выборах в этом месяце, источники из Религиозного сионизма Смотрича заявили, что правая партия требует портфелей в сфере обороны, образования и по делам религии.

Говорят, что Нетаниягу не хочет передавать Смотричу Министерство обороны, стремясь сохранить его для члена своей собственной партии, и в этом случае во многих отчетах главным претендентом назывался депутат от «Ликуда» Йоав Галант — бывший генерал-майор ЦАХАЛа.

В нескольких сообщениях СМИ накануне говорится, что Нетаниягу не намерен предоставлять пост министра обороны Смотричу, чей опыт работы в сфере обороны минимален и который прослужил в армии всего 14 месяцев, начиная с 28 лет.

В попытке оказать давление на Нетаниягу Смотрич в последние дни встречался с шестью отставными генерал-майорами ЦАХАЛа. В сообщении Кана говорится, что Смотрич обсуждал с некоторыми командирами возможность назначения их генеральным директором Минобороны.

Сообщения о том, что Смотрич может получить пост министра обороны, вызвали резкое общественное недовольство со стороны ряда других бывших высших должностных лиц Министерства обороны.

Также в воскресенье вечером Смотрич встретился с известными религиозными сионистскими раввинами во главе с раввином Хаимом Дракманом и раввином Яаковом Ариэлем и проинформировал их о ходе коалиционных переговоров.

После встречи партия «Религиозный сионизм» в понедельник утром опубликовала заявление, в котором говорилось, что раввины поддержали требование Смотрича стать министром обороны и призвали его «твердо и бескомпромиссно настаивать» на этом требовании, «чтобы укрепить безопасность Израиля и дух ЦАХАЛа», предотвратить создание палестинского государства и урегулировать поселения» на территории Иудеи и Самарии. Раввины также поддержали требование партии о дополнительном получении портфелей образования и религиозных дел и призвали Нетаниягу «признать силу, ценность и партнерство религиозного сионизма».

Ранее Курсор писал, что Смотрич провел переговоры с Дери. Лидер «Религиозного сионизма», выходя из дома председателя ШАС, избежал конкретики и выглядел оптимистичным, но стороны пока не договорились.

Как сообщал Курсор, председатель ШАС, депутат Кнессета Арье Дери сообщил в воскресенье новому премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что он решил запросить должность министра финансов в новой правящей коалиции.

Если Дери действительно получит минфин, Смотрич может потребовать минобороны. Сообщается, что Нетаниягу хочет сохранить министерство обороны в руках «Ликуда», но тогда ему нужно будет предложить Смотричу достаточную компенсацию.

Наша редакция сообщала, что Нетаниягу сказал, что израильтяне приняли четкое решение в пользу формирования правительства во главе с ним, и пообещал сформировать стабильное, успешное и ответственное правительство, которое будет обслуживать «всех жителей Израиля без исключения».