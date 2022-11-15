Посол Украины обсудил с представителями МИД отказы украинцам во въезде в Израиль

Во вторник, 15 ноября, посол Украины Евгений Корнийчук провел встречу с руководителями профильных бюро в министерстве иностранных дел Государства Израиль.

Об этом сообщается на сайте украинского посольства.

Во время разговора посол передал недовольство украинской стороны по поводу участившихся беспричинных отказов во въезде на территорию Израиля для граждан Украины.

«Учитывая действующий безвизовый режим между странами, а также свободный въезд граждан Израиля в Украину, указанные барьеры Киев считает недружественным шагом», — заявили в посольстве.

Также посол обсудил с представителями МИД позицию Израиля в ООН, который воздержался при голосовании в Генассамблее по вопросу выплаты россией* репараций Украине.

Ранее Курсор писал о позиции Израиля: в ООН проголосовали по резолюции о взыскании репараций с рф.

Также сообщалось, что стала известна реакция Израиля на голосование Украины в ООН.

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