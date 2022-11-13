Стала известна реакция Израиля на голосование Украины в ООН

Принятые в пятницу в ООН антиизраильские резолюции вызвали негативную реакцию государства, в том числе против голосования Украины.

Посла Украины вызвали на беседу из-за поддержки его страной антиизраильских резолюций в ООН.

Народ и правительство разочарованы поддержкой Украиной резолюции ООН, направленной против интересов Израиля.

Посла Украины вызвали в МИД для разъяснительной беседы.

Украина стала одной из 98 стран, проголосовавших за антиизраильские резолюции в пятницу. При этом 17 стран высказались против, 52 страны воздержались.

Ранее Курсор писал, что посол упрекнул Украину за поддержку антиизраильских инициатив в ООН. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский разочарован позицией Киева в связи с «поддержкой антиизраильских инициатив в ООН».

Кроме того, мы информировали, что комитет ООН призвал Международный суд оценить «аннексию» Иудеи и Самарии. Подавляющим большинством представители проголосовали за то, чтобы Международный суд вынес «консультативное заключение» по Иудее и Самарии.

Также наш сайт сообщал, что в октябре посол в Украине Михаэль Бродский объяснил, почему израильское правительство не согласится на поставки вооружения Киеву.

Ранее редакция информировала, что израильская платформа DeserTech сотрудничает с ООН, чтобы помочь странам Африки. В рамках инициативы хотят восстановить 100 гектаров деградированных земель и реализовать другие важные инициативы.

Напомним, родные и коллеги обвинили Израиль в убийстве журналистки Аль-Джазиры.