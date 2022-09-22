Посол Украины в Израиле посетил выставку Зива Корена, посвященную трагедии народа Украины

Евгений Корнийчук посетил выставку известного израильского фотожурналиста и лауреата многочисленных премий Зива Корена. Она посвящена войне в Украине.

В Международный день мира посол Украины Евгений Корнийчук посетил в Тель-Авиве специальное мероприятие, посвященное Украине и организованное Европейским Союзом в Израиле.

Целью мероприятия было повысить осведомленность о повседневной реальности жестокой и неприемлемой агрессии, которую россия* ведет против Украины.

Выставка под открытым небом израильского фотожурналиста Зива Корена, который документировал войну последних месяцев и за которой последовала лекция, была посвящена трагедии народа Украины.



Ранее Курсор писал, что Украина благодарит Израиль за гуманитарные инициативы и средства защиты, однако запрос на оборонное вооружение, без которого победа невозможна, до сих пор без ответа. Об этом в одном из радио-интервью сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!