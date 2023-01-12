Посольство Украины призвало Израиль помочь защитить детей от ракет рф и иранских дронов

Посольство Украины в Израиле разместило публикацию, посвященную погибшему от российского вторжения ребенку.

Об этом сообщили в Facebook.

6-летняя девочка по имени Эли жила в украинском городе Авдеевка, расположенном в 5 км от линии боевых действий. На протяжении последних 11 месяцев ребенок прятался в подвале дома из-за страха обстрелов русской артиллерии.

«Постоянный страх, сопровождавший ее каждый день, наконец-то взял свое ‒ два дня назад она умерла от инфаркта. Израиль – нам нужна ваша помощь в защите наших детей от российских ракет и иранских дронов», ‒ сказано в сообщении.

Ранее журналисты издания Politico сделали предположение касаемо политики нового правительство в отношении войны в Украине, начатой *россией. Они утверждают, что не стоит ждать динамики по этому вопросу.

Иерусалим неоднократно направлял в Киев продукты, лекарства, воду и другую гуманитарную помощь, но не стал предоставлять значительную военную технику. Это вызывает гнев в администрации президента США Джо Байдена, но в то же время удовлетворяет кремль.

Недавно министр иностранных дел Израиля Эли Коэн заявил, что члены нового правительства намерены сохранять существующий баланс и избегать громких высказывания. По мнению журналистов, причина этого «тонкого танца» кроется в одном слове: Сирия.

«С одной стороны, Иран предоставляет россии беспилотники, но в то же время рф позволила Израилю противостоять Ирану и «Хизбалле» в Сирии», ‒ заявила профессор Школы перспективных международных исследований Университета Джона Хопкинса Раффаэлла Дель Сарто.

По ее мнению, эти договоренности будут в опасности, если Иерусалим начнет помогать украинскому народу убивать российских военных.

Этим и объясняется то, что Биньямин Нетаниягу и его правительство вряд ли решатся на изменение своей политики по этому вопросу. Однако ситуация может измениться, о чем узнайте в нашем материале.

«Курсор» сообщал, что Израиль поделился опытом иппотерапии с украинскими специалистами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!