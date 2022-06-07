Посол Украины в Израиле: Наши города бомбят — пришлите нам Железный купол

Представитель Киева провел пресс-конференцию и выразил разочарование поведением правительства Беннета-Лапида в оказании помощи его стране. «Правительство должно решить, является ли оно частью западного мира или нет», — сказал он.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сегодня утром во вторник провел пресс-конференцию и выразил растущее разочарование поведением Израиля в области военной помощи своей стране, которая пытается отразить российское вторжение на свою территорию.

Выступая в кулуарах, Корнийчук сказал Israel Today: «Мы разочарованы мобилизацией израильского правительства на помощь Украине. Больше всего нам нужны ракетные системы для защиты наших граждан, а не для нападения на россию*. Это базовая самооборона, и израильтяне должны знать, каково это, когда бомбят ваши города и кварталы. Мы всегда старались осудить терроризм против Израиля».

«Израилю нравится гордиться тем, что один из вас, еврей, стал одним из самых популярных лидеров в мире, я о президенте Зеленском, но я могу сказать вам, что в частных кругах он разочарован Израилем, потому что его ожидания израильской мобилизации были намного выше», — пояснил посол.

Корнийчук сообщил, что оценка израильской разведки, данная ему в начале войны, заключалась в том, что Киев и украинское правительство падут менее чем через неделю боев. «Поэтому в первую неделю боев мы почти ничего не слышали от израильтян. Полная тишина. Только через две недели в Украину начали поступать заявления о поддержке», — заявил он.

Израиль больше не сосредоточен на войне, заявил Корнийчук. «Украина практически полностью удалена из израильской прессы. Так что войны больше нет», — сказал он.

«Я хочу, чтобы израильское правительство вышло из своей зоны комфорта и вернулось к реальности», — добавил Корнийчук.

Корнийчук также уточнил, что его страна хочет приобрести Iron Dome. «Нам не нужно пожертвование. Мы хотим его купить», — объяснил он.

«У нас нет никакого военно-технического сотрудничества с Израилем с начала войны», — отметил посол.

По его словам, даже ограниченная помощь, такая как запрос на 20 000 защитных жилетов и касок, была проблематичной. Он пояснил, что Украина получила только 2 000 касок и 5 000 жилетов, причем жилеты были третьего класса, а не пятого, поэтому они были менее эффективны.

Точно так же, по его словам, Израиль преуспевает в протезировании, но не согласился лечить украинских солдат, которые потеряли руки и ноги в ходе боевых действий и не могут вернуться на поле боя, фактически превращая их в нуждающихся гражданских лиц.

Корнийчук сказал, что он благодарен за гуманитарную помощь, оказанную Израилем, но ее просто недостаточно и что она не направлена ​​на нужды страны в войне, которая превращается в очень затяжную.

«Израиль ничего не должен Украине. Мы не просим вас о помощи. Мы считаем, что с моральной стороны Израиль сам должен встать на сторону остального западного мира и помочь Украине всеми возможными способами», — сказал Корнийчук.

Еще напомним, что россия предупреждает о масштабных ударах по Украине, если Запад поставит ракеты дальнего радиуса действия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!