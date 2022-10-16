Посол Украины в Израиле прокомментировал сотрудничество Ирана и россии

«рф угрожает не только Украине, но и остальному цивилизованному миру, частью которого является Израиль»

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук высказался о сотрудничестве *россии и Ирана в военной сфере. Со ссылкой на Washington Post, которое получило информацию от разведки США и их союзников, он рассказал, что происходит интенсификация военно-технического сотрудничества между россией и Ираном.

В частности, посол вспомнил о том, что Тегеран намерен продать москве более смертоносные дроны-камикадзе и баллистические ракеты средней дальности. Это оружие путин намерен использовать для реализации своих преступных целей в Украине, в том числе для убийства ее мирных граждан.

«россия окончательно превратилась в государство-террориста и фактически присоединилась к «оси зла», которая угрожает не только Украине, но и остальному цивилизованному миру, частью которого является Израиль. Какие еще нужны убеждения, доводы, аргументы, чтобы заставить власть Израиля принять логическое решение относительно более активного противодействия сложившемуся «российско-иранскому альянсу» путем предоставления Киеву релевантного вооружения?», – написал Корнийчук в Facebook.

Ранее мы рассказывали, что, по информации Института изучения войны, правительство россии могло подписать с Ираном контракт, касающийся поставок беспилотников Arash-2. Благодаря этому путин хочет проводить масштабные бомбардировки гражданской инфраструктуры и городов. У этих дронов-камикадзе высокая скорость и характеристики, позволяющие интенсивно обстреливать населенные пункты Украины. Благодаря им минобороны рф хочет переломить ход провальной для оккупантов войны в Украине. Подробнее об этом читайте здесь.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!