Посол Украины в Израиле упрекнул израильтян за их отношение к украинским евреям

Тем не менее Корнийчук подчеркнул, что Израиль также помогает Украине в противостоянии российской агрессии.

Украинский посол в Израиле Евгений Корнийчук выступил с критикой в адрес израильтян за то, что они больше волнуются за еврейскую диаспору в рф*, чем за евреев в Украине, где продолжаются боевые действия.

Об этом он сказал в интервью «Главкому».

«Израильтяне мне постоянно приводят аргумент, говоря о том, что переживают за еврейскую диаспору в россии, которая является самой большой. На что я им логически отвечаю – а чего вы не переживаете за тысячи евреев в Украине, которые погибли, получили ранения, потеряли близких? Чем украинские евреи хуже российских?»

Он добавил: «В этом году Израиль додумался на Рош ха-Шана не послать в Украину свою полицию в поддержку и мы своими силами полностью обеспечивали безопасность 25 тыс. паломников».

Тем не менее, Корнийчук подчеркнул, что Израиль помогает Украине в противостоянии российской агрессии. Речь идет как о дипломатических шагах, так и о предоставлении гуманитарной помощи.

«МИД Израиля выражал протест против действий рф, в ООН они за нас голосуют, помогают гуманитарно. И не могу сказать, что в вопросах военно-технологического сотрудничества у нас полный ноль», — отметил Корнийчук.

Он заключил: «Я – не адвокат Израиля, скорее наоборот, но давайте реалистично смотреть на ситуацию. Израиль – маленькая страна размером примерно с Киевскую область, которая имеет кучу проблем со своими соседями, знает, что рф предоставляет вооружение ХАМАСу и Хезболле. Но сейчас рф перевела преимущественно все вооружения и авиацию на украинский фланг».

Ранее Курсор писал, что Украина благодарит Израиль за гуманитарные инициативы и средства защиты, однако запрос на оборонное вооружение, без которого победа невозможна, до сих пор без ответа. Об этом в одном из радио-интервью сказал посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!