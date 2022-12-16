Посол Украины встретился в Тель-Авиве с бойцом полка Азов и представительницей Ассоциации жен военнослужащих

Во время встречи обсуждались вопросы состояния украинских воинов, которые находятся в российском плену, и обращения максимального внимания мировой общественности к этой проблеме.

В Тель-Авиве в Украинском культурном центре состоялась встреча посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с военнослужащим полка «Азов» Ильей Самойленко и представительницей Ассоциации жен военнослужащих Юлией Федосюк.

Об этом сообщается на Facebook-странице Посольства Украины в Государстве Израиль.

Отмечается, что во время встречи обсуждались вопросы состояния украинских воинов, которые находятся в российском плену, и обращения максимального внимания мировой общественности к этой проблеме.

«Также была подчеркнута важность донесения до израильского общества правдивой информации о последствиях российской агрессии против Украины», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в ноябре посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в беседе с израильским журналистом Арадом Ниром прокомментировал ряд актуальных вопросов.

«Израиль – наш друг. Президент Зеленский и будущий премьер-министр Нетаниягу провели очень плодотворную беседу. Я надеюсь, что мы также сможем изменить нашу позицию в отношении Израиля в ООН. Сейчас мы находимся в сложной ситуации и надеемся, что новое правительство изменит свою позицию в отношении помощи Украине», – рассказал Корнийчук.

Также Курсор информировал о том, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провел встречу с руководителями профильных бюро в МИД Государства Израиль. В ходе беседы Корнийчук доказал возмущение украинской стороны по поводу укорененной практики безосновательных отказов гражданам Украины во въезде на территорию Израиля.

В Киеве считают, что эти препятствия, учитывая существовании безвизового режима между странами и свободного въезда граждан Израиля в Украину, являются недружественным шагом.

Также он выразил разочарование позицией Израиля, представитель которого воздержался во время голосования в Генеральной ассамблеи ООН по вопросу выплат репараций россии*.

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