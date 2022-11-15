Посол Украины встретился с руководителями профильных бюро в МИД Израиля

Чиновник раскритиковал практику безосновательных отказов гражданам Украины во въезде на территорию Израиля.

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук провел встречу с руководителями профильных бюро в МИД Государства Израиль.

Об этом сообщили на Facebook-странице посольства.

В ходе беседы Корнийчук доказал возмущение украинской стороны по поводу укорененной практики безосновательных отказов гражданам Украины во въезде на территорию Израиля. В Киеве считают, что эти препятствия, учитывая существовании безвизового режима между странами и свободного въезда граждан Израиля в Украину, являются недружественным шагом.

Также он выразил разочарование позицией Израиля, представитель которого воздержался во время голосования в Генеральной ассамблеи ООН по вопросу выплат репараций *россии.

Ранее мы рассказывали, что Израиль вызвал посла Украины после того, как Киев поддержал расследование «оккупации» ПА.

Также «Курсор» сообщал, что россия совершила самый массированный ракетный обстрел Украины. По всей стране вводят экстренные отключения света.

Помимо этого, пресс-секретарь президент рф дмитрий песков заявил, что россия выступает «категорически против» резолюции Генеральной ассамблеи ООН о выплате репараций Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!