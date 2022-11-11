Посол упрекнул Украину за поддержку антиизраильских инициатив в ООН

Киев поддержал предложение ПА обратиться в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по поводу израильского присутствия в Иудее и Самарии.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский разочарован позицией Киева в связи с «поддержкой антиизраильских инициатив в ООН».

Об этом он написал в своем Twitter.

«Крайне разочаровывает поддержка Украиной резолюции ООН отрицающей связи евреев с Храмовой горой и призывающей к консультативному заключению Международного суда. Поддержка антиизраильских инициатив в ООН не способствует укреплению доверия между Украиной и Израилем», — отметил Бродский.

Как известно, 11 ноября комиссия ООН по специальным политическим вопросам и вопросам деколонизации одобрила предложение Палестинской автономии обратиться в Международный суд в Гааге за юридическим заключением по поводу израильского присутствия в Иудее и Самарии.

В частности, суд попросят сформировать заключение о правовом статусе «длительной оккупации, заселения и аннексии Израилем палестинской территории, оккупированной с 1967 года». За соответствующее решение проголосовали 98 стран — среди них, кроме Украины, ОАЭ, Турция, Египет, Иордания и Марокко, Против проголосовали 17 стран — в частности, США, Канада, Германия, Австралия и Италия.

Как сообщал Курсор, в октябре посол в Украине Михаэль Бродский объяснил, почему израильское правительство не согласится на поставки вооружения Киеву.

«Если коротко, то все просто — ни одно израильское правительство не возьмет на себя ответственность выхода за «красные линии» в отношениях с россией, согласившись на поставку оружия Украине, поскольку в случае эскалации за Израиль никто не вступится», — отметил Бродский.

Также Курсор писал о том, что посол Израиля в Украине Михаэль Бродский ответил на критику украинского президента Владимира Зеленского, который ранее сказала, что он «ошеломлен» отсутствием помощи со стороны Израиля.

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