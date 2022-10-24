Михаэль Бродский рассказал, почему Израиль не согласится на поставки оружия Киеву

«Ни одно израильское правительство не возьмет на себя ответственность за выход в отношениях с россией за «красные линии», обеспечив поставки оружия в Украину», — заявил Бродский.

Посол в Украине Михаэль Бродский объяснил, почему израильское правительство не согласится на поставки вооружения Киеву.

Посол рассказал: «Если коротко, то все просто — ни одно израильское правительство не возьмет на себя ответственность выхода за «красные линии» в отношениях с россией, согласившись на поставку оружия Украине, поскольку в случае эскалации за Израиль никто не вступится».

Михаэль Бродский также пояснил особенности политики Израиля: «Мы не являемся членом НАТО. Страны, оказывающие наибольшую военную помощь Украине, являются странами, входящими в НАТО, и на них распространяется защита НАТО. Израиль противостоит агрессии соседних стран в одиночку. Израиль в одиночку пытается бороться с террором».

«Израиль же все войны, которые происходили на Ближнем Востоке, выигрывал самостоятельно», – заявил посол Израиля в Украине.

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