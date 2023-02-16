Посольство Израиля в Киеве возобновляет свою работу

Глава МИД Израиля Эли Коэн заявил, что снова откроет посольство Израиля в Украине.

Напомним, что сегодня министр прибыл в Украину.

«Я встречусь с президентом Зеленским и министром иностранных дел Кулебой, снова открою посольство Израиля в Киеве, которое вернется к непрерывной и полноценной деятельности. Я приехал сказать: Израиль поддерживает Украину и украинский народ в трудную минуту», – написал Коэн.

Он отметил, что это первый визит израильского министра после начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года.

Свое пребывание в должности главы внешнеполитического ведомства Эли Коэн начал с заявления, что Израиль будет «меньше говорить публично» о войне рф против Украины, но «наша значительная гуманитарная помощь Украине продолжится».

В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сказал, что его страна не исключает предоставления военной помощи Украине.

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