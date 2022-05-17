Посольство Израиля возобновило работу в Киеве

Стало известно, что сегодня посольство Израиля возобновило свою работу в Киеве.
Посол Израиля Михаэль Бродский поделился фотографией, где он поднимает израильский флаг перед зданием посольства.
Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.
Ранее наш сайт сообщал, что Израиль выделит квоту на лечение раненых украинских солдат в израильских больницах. В Израиле будут выделять квоту в больницах на лечение раненых украинских военных. Кроме того, будут продлены поставки в Украину гуманитарной помощи, пока продолжается война с россией*. Это же касается и медикаментов.
Кроме того, редакция Курсора писала, что СМИ сообщили, что Зеленский обратился за советом к сторонникам Нетаниягу.
Также напомним, что израильские медики спасли жизнь украинскому ребенку.