Посольство Израиля возобновило работу в Киеве

Стало известно, что сегодня посольство Израиля возобновило свою работу в Киеве.

Посол Израиля Михаэль Бродский поделился фотографией, где он поднимает израильский флаг перед зданием посольства.

Об этом сообщает телеграм-канал Израильские трудовые будни.

Ранее наш сайт сообщал, что Израиль выделит квоту на лечение раненых украинских солдат в израильских больницах. В Израиле будут выделять квоту в больницах на лечение раненых украинских военных. Кроме того, будут продлены поставки в Украину гуманитарной помощи, пока продолжается война с россией*. Это же касается и медикаментов.

Кроме того, редакция Курсора писала, что СМИ сообщили, что Зеленский обратился за советом к сторонникам Нетаниягу.

Также напомним, что израильские медики спасли жизнь украинскому ребенку.