Посольство Украины в Израиле показало, как на самом деле выглядит «спортивный нейтралитет» россии

Россия разрушила спорткомплекс «Алтияр», в котором до войны тренировались тысячи детей и подростков.

Вечером 2 января российские войска нанесли по городу Дружковка в Донецкой области три массированных ракетных удара. В результате атаки был разрушен конькобежный комплекс «Алтияр».

До войны он использовался как соревновательный комплекс и спортивный центр для тысяч детей и подростков.

Когда началась война, «Алтияр» даже несколько месяцев использовался как центр гуманитарной помощи.

После удара по спорткомплексу министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил всех спортивных чиновников, которые хотят разрешить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях, посмотреть, как выглядит «спортивный нейтралитет» россии.



Кроме того, напомним, что 3 февраля пройдет саммит Украина-ЕС, и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в среду, что тема саммита будет посвящена вступлению страны в ЕС, инициированной Киевом формуле мира и возможным дополнительным санкциям против рф.

Выступая на онлайн-брифинге, Кулеба отметил, что «важной темой саммита являются переговоры перед вступлением Украины в ЕС. Саммит будет посвящен реализации мирной формулы президента Зеленского и усилению санкций против россии».

Кроме того, министр заявил, что некоторые страны уже выразили свою поддержку шагу Киева по делегитимации членства рф в Совете Безопасности ООН.

Читайте также: в Крыму произошли взрывы. Момент «прилета» попал на видео.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.