В ночь с 4 на 5 января в Крыму снова раздалась серия взрывов. Местные жители и телеграм-каналы сообщили о мощном «хлопке» в поселке Нижнегорский.

Российские оккупанты заявили, что работала противовоздушная оборона рф*, и с ее помощью они якобы пытались сбить дроны.

Кадры работы российского ПВО опубликованы в сети. В то же время, на видео зафиксировано, что был по меньшей мере один прилет.

Украинские СМИ сообщили, что в последние дни декабря оккупанты стянули в поселок много военной техники.

Напомним, что в Минобороне Великобритании заявили, что недавняя атака украинских войск на казарму россиян в оккупированной Макеевке под Донецком и последовавшие за этим взрывы свидетельствуют о непрофессионализме российской армии.

Масштаб атаки и количество жертв, вероятно, были вызваны тем фактом, что боеприпасы, по которым были нанесены удары, «хранились рядом с размещением войск». По данным минобороны рф, в результате атаки погибло 89 человек, а строение было полностью разрушено.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.