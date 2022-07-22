Посольство Украины в Молдове прокомментировало решение о недопуске хасидов в Умань

В посольстве подтвердили ранее звучавшие заявления украинской стороны о том, что в этом году в страну на Рош ха-Шана хасиды-паломники въехать не смогут.

За последние несколько недель россия*, начавшая широкомасштабное вторжение в Украину 24 февраля, прибегает к все более варварским методам ведения войны. Он целенаправленно наносит ракетные удары по густонаселенным районам городов, объектам гражданской инфраструктуры и местам сбора в попытке привести к максимальным жертвам и разрушениям. Многочисленные факты говорят о том, что это осознанная политика российского руководства, которая сейчас только усиливается.

Об этом пишет посольство Украины в Молдове в Facebook.

В связи с этим 7 июля пресс-секретарь МИД Украины официально сообщил, что в этом году Украина не сможет принимать организованных паломников на празднование Рош ха-Шана: «Единственная причина — война россии против нашего государство. В условиях обстрела российскими войсками гражданской инфраструктуры украинских городов мы не можем гарантировать безопасность иностранных туристов. После окончания войны ситуация изменится, которую мы приближаем своей борьбой. Мы ожидаем, что другие наши партнеры, в частности Израиль, приблизят к его завершению при сильной поддержке Украины».

Курсор ранее писал, что посол Корнийчук заявил, что Украина не впустит хасидов в Умань на Рош ха-Шана. На данный момент официального запрета на въезд еще нет, однако в Офисе президента Украины дали понять, что введут ограничения на въезд к осенним праздникам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!