Повалил на землю и начал душить: в Тель-Авиве иностранец напал на женщину

Сегодня прокуратурой Тель-Авивского округа было подано обвинительное заключение против иностранца из Эритреи, 53 года, ранее судимого, который напал на молодую женщину в Тель-Авиве. Инцидент произошел около двух недель назад.

Согласно обвинительному заключению, в час ночи заявительница закончила работу и пошла домой. Внезапно, находясь в состоянии алкогольного опьянения, подсудимый вынырнул из-за ее спины, крепко схватил ее за лицо и повалил на тротуар, после чего начал душить. Позже, пытаясь спастись, заявительница предложила ему забрать ее телефон. Обвиняемый забрал ее смартфон и продолжил ее душить.

Только когда мужчина, заметивший происшествие, выглянул из окна своего дома и умолял нападавшего прекратить свои действия, на место поспешили несколько человек.

Обвиняемый тут же скрылся с места происшествия.

Заявительница начала преследовать его и в то же время вызвала полицию. Когда они прибыли, потерпевшая села в машину с полицейскими и указала на место, где нападавший мог прятаться. После поисков заявительница узнала нападавшего на вокзале.

Прокуратура указала, что обвиняемый имеет 2 судимости от 2015 и 2016 годов за угрозы и нападение на супругу. За эти две судимости он фактически отбывал тюремные сроки. Обвиняемый утверждает, что он был пьян и поэтому не помнит, совершал ли он это деяние.

«Он совершил тяжкое насильственное преступление в состоянии алкогольного опьянения, поздно ночью, без какого-либо предварительного знакомства или провокации со стороны заявительницы, — написал прокурор. — Он жестоко напал на заявительницу, душил ее ее, и, к счастью, все его действия были остановлены, и это только благодаря вмешательству прохожих».

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