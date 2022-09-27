Повреждение железнодорожных путей: подозреваемого выпустили на свободу

Целью злоумышленника, установившего препятствие, заключалась в том, чтобы поезд сошел с рельсов во время своего первого рейса после Рош ха-Шана.

Полиция и ШАБАК продолжают попытки найти человека, который установил препятствие между Акко и Кармиэлем, недалеко от шоссе 85 в северном регионе.

Как сообщает Mako, прошлой ночью полиция объявила об аресте подозреваемого, израильского араба, проживающего в деревне недалеко от Акры. Однако после допросов было принято решение отпустить подозреваемого.

«Расследование показало, что он не совершал рассматриваемого деяния, и поэтому он был отпущен на свободу. Сейчас следствие продолжается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью злоумышленника, установившего препятствие заключалась в том, чтобы поезд сошел с рельсов во время своего первого рейса после Рош ха-Шана. В результате возведения заграждения пострадавших и повреждений нет.

Как сообщал Курсор, задержан мужчина, который устанавливал препятствия на железнодорожных путях на севере Израиля. 26 сентября правоохранители задержали возле шоссе 85 в северном регионе Израиля мужчину, которого подозревают в установке препятствия на железнодорожных путях. Подробности строго засекречены.

Позже бывший генеральный директор Израильских железных дорог, суперинтендант полиции в отставке Шахар Аялон прокомментировал недавнее происшествие на железнодорожных путей между Акко и Кармиэлем.

Полиция и ШАБАК расследуют предполагаемое повреждение путей после того, как было обнаружено препятствие, которое было размещено на путях.

«Поезд на этом маршруте перевозит от 800 до 1500 пассажиров. Повреждение путей могло привести к катастрофе со многими жертвами, ситуация является очень серьезной и значительной», — пояснил Аялон.

«Дороги к путям в этом районе труднодоступны, поэтому спасательные работы могли потребовать больше времени, а это могло увеличить число жертв», — добавил он.