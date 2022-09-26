Задержан мужчина, который устанавливал препятствия на железнодорожных путях на севере Израиля

26 сентября правоохранители задержали возле шоссе 85 в северном регионе Израиля мужчину, которого подозревают в установке препятствия на железнодорожных путях. Подробности строго засекречены.

Полиция и ШАБАК уже начали расследование возможной установки препятствий на железнодорожных путях. Подозреваемого уже передали в ШАБАК.

Об этом сообщает Walla.

Остальные подробности строго засекречены. Вполне возможно, что подозреваемый минировал пути, но официальное подтверждение этому отсутствует. Журналисты утверждают, что задержанный воспользовался закрытием путей в связи с праздником и поместил относительно сложное устройство, которое, по-видимому, разработали для того, чтобы поезд сошел с рельсов.

Ранее мы рассказывали, что полиция задержала молодых арабов, запершихся в мечети Аль-Акса (Храмовая гора, Иерусалим). Там они совершили беспорядок и начали запускать из мечети фейерверки.

Также «Курсор» сообщал, что в россии мужчина в майке со свастикой устроил стрельбу в школе, в ходе которой жертвами стали учителя и дети. Погибли 13 человек, среди которых 9 учеников.

После совершения преступления он совершил суицид. Полиция установила, что стрелком оказался 34-летний бывший ученик этой школы Артем Казанцев. Другие подробности и видео с места происшествия доступны в нашем материале.

Помимо этого, недавно стало известно, что полицейские арестовали 15 жителей Нетании, которых подозревают в участии в преступной группировке. Они на нескольких машинах приехали к тюрьме, чтобы встретить своего босса, который должен был выйти из места ограничения свободы.

Правоохранительные органы их задержали и передали для проведения допроса. Также они обыскали авто задержанных, где нашли и изъяли пистолет, три бронежилета, ножи и дубинки. После допроса полиция примет решение касаемо продления содержания под стражей подозреваемых.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!