Повреждение железнодорожных путей: к чему это могло привести

«Повреждение путей могло привести к катастрофе со многими жертвами, ситуация является очень серьезной и значительной», — рассказал бывший гендиректор Израильских железных дорог.

Бывший генеральный директор Израильских железных дорог, суперинтендант полиции в отставке Шахар Аялон, прокомментировал недавнее происшествие на железнодорожных путей между Акко и Кармиэлем.

Полиция и ШАБАК расследуют предполагаемое повреждение путей после того, как было обнаружено препятствие, которое было размещено на путях.

«Поезд на этом маршруте перевозит от 800 до 1500 пассажиров. Повреждение путей могло привести к катастрофе со многими жертвами, ситуация является очень серьезной и значительной», — пояснил Аялон.

«Дороги к путям в этом районе труднодоступны, поэтому спасательные работы могли потребовать больше времени, а это могло увеличить число жертв», — добавил он.

«Раньше никогда не происходило таких происшествий, чтобы поезд сошел с рельсов из-за нападения. Это серьезная эскалация, и ее необходимо расследовать через ШАБАК и полицию».

Ранее Курсор писал, что задержан мужчина, который устанавливал препятствия на железнодорожных путях на севере Израиля. 26 сентября правоохранители задержали возле шоссе 85 в северном регионе Израиля мужчину, которого подозревают в установке препятствия на железнодорожных путях. Подробности строго засекречены.

Помимо этого, недавно стало известно, что полицейские арестовали 15 жителей Нетании, которых подозревают в участии в преступной группировке. Они на нескольких машинах приехали к тюрьме, чтобы встретить своего босса, который должен был выйти из места ограничения свободы.

Напомним, Курсор сообщал о новом виде грабежа: что теперь интересует бандитов в Израиле.