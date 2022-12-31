Повышение тарифов на электроэнергию могут заморозить на несколько месяцев

Относительно других тарифов — цены на воду и на горючее — решения пока нет.

Стоимость коммунальных услуг и товаров в Израиле продолжает расти. Недавно граждан предупредили, что с 1 января увеличатся и тарифы на электроэнергию. Однако это решение могут отсрочить на пару месяцев.

Об этом сообщил 12-й канал.

Новый министр финансов Бецалель Смотрич планирует заморозить цену на 2-3 месяца, а потом рассмотреть ситуацию с тарифами во время обсуждений бюджета на новый год. Не исключено, что электроэнергия не подорожает для домохозяйств на 8,2 процента, как ранее решил Совет по электроэнергии.

По поводу других тарифов, в частности на водоснабжение и горючее, решений пока нет, несмотря на то, что это было главным экономическим месседжем «Ликуда» и его партнеров.

Отмечается, что Смотрич продолжает работать над программой снижения стоимости жизни в стране, и известны уже некоторые пункты этой программы. Например, для нуждающихся граждан буду введены талоны на еду. А еще глава минфина ищет варианты удешевления садиков субсидирования групп продленного дня.

«Курсор» писал ранее, что 21 декабря Управление электроэнергии Израиля приняло окончательное решение, касающееся повышение тарифов на электроэнергию для населения.

Еще мы писали, что в Гистадруте представили план борьбы с дороговизной жизни в стране.