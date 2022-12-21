Управление электроэнергии Израиля окончательно утвердило повышение тарифов

Это уже третье повышение цен на электричество за последний год.

В среду, 21 декабря, Управление электроэнергии Израиля приняло окончательное решение, касающееся повышение тарифов на электроэнергию для населения. С нового года стоимость вырастет на 8,2 процента.

Таким образом, в среднем двухмесячный счет за услуги для домохозяйств вырастет примерно на 880 шекелей, а средний годовой — приблизительно на 40 шекелей.

За последний год это уже третье повышение тарифов на электроэнергию. Последний раз цены выросли четыре месяца назад для потребителей на 8,6 процента.

Эксперты отмечают, что повышение цен на электроэнергии приведет к росту инфляции примерно на 0,2 процента, а может и больше, поскольку вырастет стоимость на различные энергоносители, продукты и услуги.

Согласно расчетам, которое провел финансовый отдел Федерации торговых палат Израиля, увеличение тарифов на электроэнергию приведет к увеличению расходов для среднего домохозяйства в среднем на 800 шекелей в месяц.