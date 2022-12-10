В Гистадруте представили план борьбы с дороговизной жизни в стране

Всеобщая федерация профсоюзов («Гистадрут») представила план, направленный на борьбу с увеличением стоимости жизни в стране. Вероятнее всего, он будет основой программы организации в 2023 году.

Главным требованием, выдвинутым профсоюзом, является повышение минимальной заработной платы на 700 шекелей. Сейчас она составляет 5300 шекелей.

Также Гистадрут будет требовать у нового правительства «заморозки» тарифов на водоснабжение и электроэнергию, а также городской налог. Но будущий министр финансов уже заявил, что выступает против такого пункта.

Что касается пенсионеров, то профсоюзы хотят добиться повышения пособия по старости и бесплатного проезда для всех пожилых граждан в стране, а не только для тех, кому исполнилось 75 лет. То же самое касается и 10 процентной скидки на медицинские препараты.

В сфере образования Гистадрут будет требовать снизить родительские платежи и увеличить субсидирование детских яслей. Также правительству предложат создать центры для семей, в которых дети нуждаются в дополнительных занятиях, но родители не могут позволить себе оплачивать частные уроки.

Еще профсоюзы выдвигают требования, касающиеся области жилья. В частности, предлагается обложить налогом пустующие квартиры и обязать подрядчиков отводить 10 процентов под социальное жилье в каждом строительном проекте и еще 10 — на квартиры под долговременный съем.

«Курсор» писал ранее, что с нового года израильтян ждет очередная волна подорожания коммунальных услуг. С января на 3,5 процента повысится тариф на водоснабжение, а электроэнергия может вырасти на 12 процентов.

Еще мы писали, что в Израиле продолжают дорожать продукты питания. На днях компания «Штраус» объявила, что поднимет цены на некоторые группы товаров, подчеркнув, что это вынужденная мера.

Напомним, что за год продуктовая корзина в Израиле выросла на 5 процентов и составляет в среднем 971 шекель.