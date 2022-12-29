Повышение цен на топливо: на сколько и когда подорожает бензин

Нетаниягу пообещал во время своей предвыборной кампании, что не будет повышать цены на топливо, электроэнергию, воду и коммунальные тарифы.

С 1 января литр 95-го бензина будет стоить 6,94 шекеля, что на девять агурот больше.

Напомним, что последнее повышение было месяц назад, когда максимальная цена на бензин с октановым числом 95 в Израиле увеличилась до 6,85 шекеля за литр.

Подорожание должно было быть более резким, но в последний момент министерство финансов нашло бюджетный источник в размере 100 миллионов шекелей в виде дивидендов от государственных компаний.

Новому правительству будет трудно продлить снижение акциза на 0,33 шекеля, но избранный премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал во время своей предвыборной кампании, что не будет повышать цены на топливо, электроэнергию, воду и коммунальные тарифы.

Читайте также: сотни людей вышли на акцию протеста у Кнессета.