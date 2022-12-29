Сотни людей вышли на акцию протеста у Кнессета

Согласно сообщениям СМИ, в митинге принимают участие около 300 человек. Они протестуют против правительства, которое должно быть приведено к присяге сегодня.

Ряд левоцентристских организаций организовал сегодня акции протеста у здания парламента, в часы, когда Биньямин Нетаниягу снова станет премьер-министром, а его новые министры будут приведены к присяге.

מאות מפגינים מחוץ לכנסת כנגד השבעת הממשלה pic.twitter.com/V5sQX7fIM7 — Haim Goldich | חיים גולדיטש (@HGoldich) December 29, 2022

Ранее Курсор писал, что Кнессет приводит к присяге 37-е правительство Израиля. Биньямин Нетаниягу возвращается к власти и возглавит новое правительство.

Курсор также писал, что сегодня новое правительство будет приведено к присяге. Перед официальной церемонией приведения к присяге Кнессет откроет свою сессию сегодня, 29 декабря, в 11:00 речью назначенного премьер-министром Биньямина Нетаниягу, который представит основные принципы своего правительства и перечислит назначения, которые он будет выполнять.

Кроме этого, СМИ выяснили, состоится ли традиционная церемония передачи власти с Нетаниягу и Лапидом. Нетаниягу ранее отказался участвовать в церемонии, когда Нафтали Беннет занял пост премьер-министра Израиля в июне 2021 года.

Помимо этого назначены дата и время приведения к присяге нового правительства Нетаниягу.

Курсор писал о 12 ключевых планах коалиции Нетаниягу.

Напомним, что Биньямин Нетаниягу объявляет о своем шестом правительстве.