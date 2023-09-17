Появилась реакция Иордании на восхождение сотен евреев на Храмовую гору

В Аммане осудили "провокационные действия этих экстремистов под прикрытием израильской полиции".

Королевство Иордания решительно осуждает восхождение сотен евреев на Храмовую гору в воскресенье, 17 сентября.

Об этом сообщает портал Maariv.

В частности, в министерстве иностранных дел Иордании осудили "нападение экстремистов на мечеть Аль-Акса".

«Мы также осуждаем провокационные действия этих экстремистов под прикрытием израильской полиции, которые создают нарушение исторического и правового статус-кво. Мы призываем к защите мечети Аль-Акса от любого вреда благословенным и святым местам", - говорится в заявлении иорданского МИД.

Как сообщал Курсор, днем в воскресенье, 17 сентября, правоохранители арестовали в районе Храмовой горы молодого мусульманина, сообщили палестинские источники. Отмечается, что у входа на территорию мечети Аль-Акса произошли столкновения, полиция закрыла один из входов и не пропускала мусульман на молитвы.

Палестинцы, в частности, обвиняют правоохранителей в применении насилия к мусульманским паломникам. При этом у входов на Храмовую гору произошло несколько стычек между полицией и мусульманами.

Еще утром на Храмовую гору прибыли группы еврейских религиозных паломников. Их паломничество завершилось без происшествий, однако в палестинских пабликах называли его “вторжением иудеев на территорию ”Аль-Аксы". “Исламский джихад” уже пригрозил ответом, если “вторжения” будут продолжаться.

Ранее Курсор писал, что в ночь на 17 сентября палестинец получил ножевое ранение в результате столкновения групп поселенцев и арабской молодежи в городе Хеврон. Армия обороны Израиля сообщила, что на место «жестокого противостояния» прибыли солдаты, а офицер произвел одиночный выстрел в воздух, чтобы разогнать группы. Правоохранители оказали помощь раненому палестинцу на месте.