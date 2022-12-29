Появились новые фото президента и нового правительства

В сети опубликовали новые фото с резиденции президента, где традиционные фото сделали Ицхак Герцог, Биньямин Нетаниягу и его кабинет из 30 министров.

Все собравшиеся таким образом отметили формирование нового правительства. На снимке новый премьер-министр и многие другие политики улыбаются, а вот Герцог был более сдержанным.

Под конец Нетаниягу обратился к журналистам и сказал, что будет премьер-министром «для всех граждан Израиля».

Перед этим члены нового правительства провели свое первое заседание кабинета министров после приведения к присяге. Во время этого Нетаниягу назвал свои цели для нового правительства и назвал основные приоритеты.

Лидер Ликуда рассказал, что по пути с Кнессета встретил многих радостных людей, счастливых из-за нового правительства и восстановления стабильности. По его словам, он уже в шестой раз сформировал правительство, а также начинает свой 16-й год в качестве премьер-министра Израиля.

Нетаниягу признался, что не привык к этому и испытывает взволнованность, потому что израильтяне оказал новому правительству «большое доверие».

«Я взволнован ответственностью, которая лежит перед нами. Я взволнован, потому что я знаю, что у нас отличная команда, с выдающимися людьми, проникнутыми чувством миссии, которые будут работать для всех граждан Израиля», ‒ поделился Нетаниягу.

По словам нового премьер-министра, новое правительство должно:

Блокировать Иран. Заботиться «о нашем существовании и безопасности», восстанавливать безопасность и управление внутри Государства Израиль. Решить проблемы стоимости жизни и жилья. Расширить круг мира.

Нетаниягу уверен в успешной реализации этих целей из-за единого характера, присущего новому правительству. Также он пообещал поднять нашу страну «на новые высоты».

«Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с генпрокурором, который оказался в «черном списке» кабмина.