Появились новые фото президента и нового правительства

В сети опубликовали новые фото с резиденции президента, где традиционные фото сделали Ицхак Герцог, Биньямин Нетаниягу и его кабинет из 30 министров.
Все собравшиеся таким образом отметили формирование нового правительства. На снимке новый премьер-министр и многие другие политики улыбаются, а вот Герцог был более сдержанным.
Под конец Нетаниягу обратился к журналистам и сказал, что будет премьер-министром «для всех граждан Израиля».
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— Marc Israel Sellem (@israelphoto) December 29, 2022
Перед этим члены нового правительства провели свое первое заседание кабинета министров после приведения к присяге. Во время этого Нетаниягу назвал свои цели для нового правительства и назвал основные приоритеты.
Лидер Ликуда рассказал, что по пути с Кнессета встретил многих радостных людей, счастливых из-за нового правительства и восстановления стабильности. По его словам, он уже в шестой раз сформировал правительство, а также начинает свой 16-й год в качестве премьер-министра Израиля.
Нетаниягу признался, что не привык к этому и испытывает взволнованность, потому что израильтяне оказал новому правительству «большое доверие».
«Я взволнован ответственностью, которая лежит перед нами. Я взволнован, потому что я знаю, что у нас отличная команда, с выдающимися людьми, проникнутыми чувством миссии, которые будут работать для всех граждан Израиля», ‒ поделился Нетаниягу.
По словам нового премьер-министра, новое правительство должно:
- Блокировать Иран.
- Заботиться «о нашем существовании и безопасности», восстанавливать безопасность и управление внутри Государства Израиль.
- Решить проблемы стоимости жизни и жилья.
- Расширить круг мира.
Нетаниягу уверен в успешной реализации этих целей из-за единого характера, присущего новому правительству. Также он пообещал поднять нашу страну «на новые высоты».
«Курсор» сообщал, что Нетаниягу поговорил с генпрокурором, который оказался в «черном списке» кабмина.