Появились новые подробности о разговоре министра Коэна с лавровым

Политические источники утверждают, что разговор между министром иностранных дел Эли Коэном и его российским коллегой сергеем лавровым* прошел в соответствии с просьбой россиян.

Об этом пишет Аруц Шева.

Согласно сообщению, госсекретаря США Энтони Блинкена проинформировали о том, что будет беседа с лавровым, и Блинкен попросил в разговоре с министром Коэном передать некоторые сообщения лаврову.

Ожидается, что в ближайшее время министр иностранных дел Коэн побеседует с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм раскритиковала Эли Коэна за то, что он сказал, что о войне в Украине и действиях россии следует «меньше говорить».

«Надеюсь, Коэн понимает, что когда он разговаривает с лавровым, он разговаривает с представителем военного преступного режима, который ежедневно совершает военные преступления в промышленных масштабах», — написала Грэм в Твиттере.

Грэм, член сенатского комитета по международным отношениям, известна своей поддержкой Израиля и тесными связями с высокопоставленными израильскими чиновниками. Она заявила, что очень обеспокоена словами Коэна. «Замалчивать преступное поведение россии — плохая идея», — написала она.

В ответ на это политические источники заявили, что Коэн считает, что попытки Лапида-Беннета вмешиваться в войну нанесли ущерб Израилю, и Коэн предпочитает помогать за кулисами и не вступать в какие-то публичные переговоры или посредничество.

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