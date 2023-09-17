Появились новые подробности по делу израильтян, арестованных в Умани

Израильский консул в Умани и министерство иностранных дел Израиля осведомлены об арестах и ​​работают над расследованием этих дел.

В четверг несколько израильтян были арестованы в Украине за преступления, связанные с наркотиками, когда они направлялись в Умань.

По данным израильских СМИ, мужчин задержали в городе Винница недалеко от границы с Молдовой по подозрению в хранении наркотиков.

Сегодня 12 канал сообщил, что троих израильтян, задержанных в Украине по этому делу, освободят завтра утром под домашний арест в Одессе, после чего подозреваемые будут ожидать дальнейшие юридические процедуры против них.

שלושת הישראלים שנעצרו בחשד להחזקת סמים באוקראינה ישוחררו מחר בבוקר למעצר בית באומן בהמתנה להמשך ההליכים נגדם@KerenB_News — החדשות - N12 (@N12News) September 17, 2023

Все арестованные мужчины были хасидскими паломниками, направлявшимися в украинский город Умань, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана.

Более 20 000 евреев прибыли в центральный регион Украины на фоне усиленных мер безопасности из-за войны с россией*, сообщили местные власти в четверг.

Тысячи евреев-хасидов ежегодно отправляются в Умань накануне еврейского Нового года, чтобы посетить место захоронения раввина XVIII века Нахмана Бресловского, основателя бресловской хасидской секты.

Паломничество преимущественно мужчин в Умань, расположенную примерно в 125 милях к югу от столицы Киева, прошло, несмотря на предупреждения израильского правительства и украинских чиновников об опасности такой поездки.

12-й канал сообщил, что среди арестованных по подозрению в хранении наркотиков один путешествовал со своим восьмилетним сыном, который остается под стражей в полиции вместе со своим отцом.

Каннабис по-прежнему является незаконным в Украине, хотя страна предприняла шаги по легализации его использования в медицинских целях. В Израиле хранение небольших количеств каннабиса декриминализировано, а употребление каннабиса в медицинских целях является законным уже почти три десятилетия.

Курсор писал, что глава украинской полиции рассказал о ситуации в Умани, где сейчас находятся 35 тысяч хасидов.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!