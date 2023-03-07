Протестующие резервисты ответили на призыв своих командиров продолжать службу

В ЦАХАЛе отметили, что армия постоянно оценивает ситуацию и проводит беседы с военнослужащими в связи с последними событиями и задачами по обеспечению безопасности.

Пилоты-резервисты 69-й истребительной эскадрильи ВВС, заявившие, что не явятся на учения, сообщили, что все равно прибудут в заранее оговоренный резервный день.

Об этом информирует портал inn.co.il.

«Мы отвечаем на призыв наших командиров и завтра явимся в подразделение, чтобы поговорить с бойцами. Мы полностью доверяем командирам и будем продолжать служить еврейскому демократическому государству Израиль столько, сколько потребуется», — заявили резервисты.

Как сообщал Курсор, в знак протеста против судебной реформы десятки военных летчиков-резервистов заявили, что не будут принимать участие в запланированных на эту неделю учениях. 37 из 40 летчиков-резервистов эскадрильи «Молоты», оснащенной самолетами F-15I («Раам»), отказались от участия и сообщили об этом командованию ВВС и командиру эскадрильи.

В ответ на это заявление ЦАХАЛ отметил, что армия постоянно оценивает ситуацию и проводит беседы с военнослужащими в связи с последними событиями и задачами по обеспечению безопасности. Начальник генштаба поручил членам Форума генерального штаба провести беседы в подразделениях и подчеркнул важность единства цели для способности ЦАХАЛа выполнять свои задачи.

Также Курсор писал о том, что лидер оппозиции Яир Лапид заявил, что выступает против угроз резервистов отказаться служить в случае принятия правительством судебной реформы.

Кроме того, мы информировали о том, что глава партии «Национальное единство», бывший начальник штаба Армии обороны Израиля Бени Ганц призвал солдат-резервистов ЦАХАЛа продолжать нести службу даже на фоне волны протестов против планов правительства по реформе судебной системы.

«Я призываю резервистов и тех, кто сейчас находится на службе, продолжать служить, явиться, несмотря ни на что», — сказал Ганц на заседании фракции своей партии в Кнессете.

Позже Курсор сообщал о том, что более 200 врачей-резервистов объявили, что прекратят службу в случае продолжения судебной реформы.